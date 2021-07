Non è il suo volo: 33enne si lancia dall’aereo scatenando il panico (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo due notti brave a Los Angeles, il 33enne che stava smaltendo gli effetti della droga si è lanciato dall’aereo sulla pista. Avete mai visto il film Paura e Delirio a Las Vegas? Bene, perché la storia che andiamo a raccontarvi potrebbe benissimo essere una capitolo della pellicola cult con Johnny Depp. Siamo questa volta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo due notti brave a Los Angeles, ilche stava smaltendo gli effetti della droga si ètosulla pista. Avete mai visto il film Paura e Delirio a Las Vegas? Bene, perché la storia che andiamo a raccontarvi potrebbe benissimo essere una capitolo della pellicola cult con Johnny Depp. Siamo questa volta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

VittorioSgarbi : Nel suo libro «Non mollare mai» Danilo Toninelli racconta come, un volta nominato ministro «dovetti studiare tantis… - adelphiedizioni : Domani fa il suo esordio in libreria una nuova collana ('Lezioni di scienza”) e non c’era modo migliore per iniziar… - davidallegranti : Beppe Grillo sul suo blog: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organiz… - Ely97650611 : @emmasprtiz Beh ovvio per non essere disturbati da #eligreg che chiamava il suo amante?????????????????? - Mia9499 : RT @giuilaa3: Per me è il modo in cui Eda ha pensato di filmare una delle prime volte in cui Kiraz ha chiamato il suo papà, in modo che lui… -