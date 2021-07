Nati oggi famosi, tutti i compleanni vip di luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) 1° luglio Tra i Nati oggi: Dan Akroyd (69 anni), Carl Lewis (60 anni), Pamela Anderson (54 anni), Debby Harry (76), Missy Elliot (50), Léa Seydoux (36) e Liv Tyler (43 anni). Cinquantatre, invece, gli anni di Jordi Mollà, tra i volti maschili più riconoscibili del cinema spagnolo. Compivano gli anni in questa giornata anche Sydney Pollack (1934-2008) e la principessa Diana Spencer (1961-1997). 2 luglio Alba Parietti compie 60 anni, mentre sono 31 per Margot Robbie, 73 per il grande Larry David, 65 per Jerry Hall e 35 per Lindsay Lohan. Tra gli italiani Michele Santoro, che compie 70 anni, e 3 luglio Il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) 1°Tra i: Dan Akroyd (69 anni), Carl Lewis (60 anni), Pamela Anderson (54 anni), Debby Harry (76), Missy Elliot (50), Léa Seydoux (36) e Liv Tyler (43 anni). Cinquantatre, invece, gli anni di Jordi Mollà, tra i volti maschili più riconoscibili del cinema spagnolo. Compivano gli anni in questa giornata anche Sydney Pollack (1934-2008) e la principessa Diana Spencer (1961-1997). 2Alba Parietti compie 60 anni, mentre sono 31 per Margot Robbie, 73 per il grande Larry David, 65 per Jerry Hall e 35 per Lindsay Lohan. Tra gli italiani Michele Santoro, che compie 70 anni, e 3Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Nati oggi La pericolosa legge francese sulla Pma indiscriminata ... i deputati hanno votato una disposizione che permette ai bambini nati dalla PMA di avere accesso ... "Le manipolazioni e le trasgressioni genetiche, rese spettacolari oggi dalla tecnologia, hanno ...

I Modena City Ramblers si raccontano alla Milanesiana. "Longevi noi? Ma se pensavamo di non durare più di due anni" L'appuntamento di oggi come sarà? "Questo è un circuito che non siamo abituati a frequentare, la ... "Per come siamo nati non ci aspettavamo di durare più di un paio d'anni, volevamo stare in compagnia ...

PROCREAZIONE ASSISTITA PER LESBICHE E SINGLE/ Così la Francia lascia i figli orfani In Francia è stata approvata la legge sulla Procreazione medicalmente assistita estesa a tutte le donne, lesbiche e single, etero o omo ...

