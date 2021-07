Marino | «Vogliamo un’Udinese competitiva Braaf? Cifre troppo alte»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha fatto il punto sul mercato bianconero ai canali ufficiali della società Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha fatto il punto sul mercato bianconero ai canali ufficiali della società. Le sue dichiarazioni. MERCATO – «Abbiamo lavorato in questo periodo per costruire, che persegua l’obiettivo di disputare un campionato superiore a quelli delle ultime due stagioni. E’ un mercato difficile, quasi immobile, però abbiamo degli obiettivi già ben chiari, sappiamo in che reparti dover rinforzare la squadra e stiamo ...