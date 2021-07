La Talpa torna su Canale 5 nel 2022: i diritti del reality a Mediaset per altri 6 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Il reality show La Talpa tornerà su Canale 5, con ogni probabilità nel corso del 2022: ad annunciarlo è stato Persilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. La Talpa tornerà in TV e lo farà su Canale 5, con ogni probabilità nel 2022: l'annuncio è arrivato oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022. L'ufficializzazione è stata di Piersilvio Berlusconi che ha anche chiarito come mai, dopo l'acquisizione da parte di Netflix dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilshow Latornerà su5, con ogni probabilità nel corso del: ad annunciarlo è stato Persilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti2021/. Latornerà in TV e lo farà su5, con ogni probabilità nel: l'annuncio è arrivato oggi, nel corso della presentazione dei palinsestiper la stagione 2021/. L'ufficializzazione è stata di Piersilvio Berlusconi che ha anche chiarito come mai, dopo l'acquisizione da parte di Netflix dei ...

Advertising

blogtivvu : Palinsesti Mediaset 2021/2022: torna La Talpa, ecco come sarà la domenica pomeriggio senza la d’Urso… - CrescenzoFilo : RT @MasterAb88: CLAMOROSO TORNA LA TALPA SU CANALE5 nEL 2022 Non sarà condotta da Paola Perego #palinsestimediaset #AscoltiTv https://t… - 95_addicted : RT @MasterAb88: CLAMOROSO TORNA LA TALPA SU CANALE5 nEL 2022 Non sarà condotta da Paola Perego #palinsestimediaset #AscoltiTv https://t… - 95_addicted : RT @bubinoblog: CANALE 5: TORNA LA TALPA, CONFERMATE TATANGELO E TOFFANIN DI DOMENICA, SPECIALI CON ZANICCHI E HUNZIKER - andreapalazzo2 : RT @trashtvstellare: BOMBA?? Torna #LaTalpa su #Canale5: ecco quando e le parole di #PiersilvioBerlusconi -