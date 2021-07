Il Richard Mille di Roberto Mancini è un' ulteriore prova del suo senso dello stile

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Chesia un fuori classe è cosa ampiamente documentata e il perché, quando si parla di lui, venga spesso utilizzata la parola «» è presto spiegato. Ci sono gli ormai ben noti aspetti tecnico-sportivi, certo, ma quest'uomo riesce a far parlare di sé anche per le sue scelte di look. Completi o spezzati, sempre eleganti e spesso firmati Giorgio Armani, camicie bianche o azzurre, cravatta blu: la semplicità sembra essere la chiave della sua eleganza. Una semplicità mai banale, però, perché basta far scivolare lo sguardo sul suo polso per scoprire un orologio tutt'altro che prevedibile: il cronografo flyback automatico Rm ...