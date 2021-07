“Ho provato una forte ansia”: la confessione di Serena Autieri (Di giovedì 1 luglio 2021) Serena Autieri si è confessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Visto. L’attrice è tornata in tv, ma la sua confessione spiazza. Serena Autieri è tornata in tv con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 luglio 2021)si è confessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Visto. L’attrice è tornata in tv, ma la suaspiazza.è tornata in tv con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Pontifex_it : Sorella, fratello, lascia che Gesù guardi e guarisca il tuo cuore. E se hai già provato il suo sguardo tenero su di… - evagiovannini : Una persona intellettualmente onesta, visto che dopo 5 anni la situazione è ancora questa, dovrebbe dirsi: c’ho pro… - saniistiny : @69nectar quando ho provato a scaricare una fancam in ultra hd il mio telefono manco la sosteneva, mi ha scaricato… - nbaxtadzee : RT @muffinio17: a chiunque il dubbio sarebbe sorto dopo una diagnosi del genere, se vogliamo dirla tutta. Invece lui ha imparato davvero a… - inthearmsofL : @bvrningpyle in pratica con delle miei amiche siamo andate ad una specie di spettacolo? non so come spiegarlo. 4 ab… -