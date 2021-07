Green pass al via ma non per tutti | «buchi» della legge | le norme poco chiare penalizzano genitori e italiani all?estero

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Da oggi (giovedì 1 luglio), anche per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, inizia l'era del, il passaporto verde che permette (di nuovo) di viaggiare liberamente sia in Italia (in caso di zone rosse o arancioni ) ma soprattutto nell'ambito dell'Unione europea. Uno strumento atteso,...Valeria Arnaldi Maggiore libertà di movimento - entra in vigore oggi ileuropeo, che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi di Unione europea e area Schengen - ma ancora perplessità, e timori quando si parla di partenze. E così, per molti, anzi ...Ecco i servizi offerti per ottenere la cerificazione. Per i vaccinati serve il codice arrivato per mail o sms. Tamponi rapidi per chi deve partire ...Neanche il tempo di entrare in vigore (oggi) che sul Green pass europeo cade già la prima tegola. Quella della vaccinazione eterologa che in molti certificati elettronici, rilasciati nel nostro Paese, ...