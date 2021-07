Gelo Conte-Grillo. Crimi: voto per il direttorio, ma no a Rousseau (Di giovedì 1 luglio 2021) Beppe Grillo a chi lo chiama dice che per lui vale la “coerenza”. Ostenta tranquillità, il Garante. E non teme, sostiene, che il suo Movimento gli sfugga dalle mani. Insomma, il comico non ha paura dell’Opa di Giuseppe Conte: “Meglio essere in pochi, ma uniti che snaturarci in qualcosa di diverso. Il progetto di Conte è effimero ”, è il ragionamento che Grillo affida a chi lo chiama. Giuseppe Conte di prima mattina riceve a casa Luigi Di Maio, il mediatore, colui che – con Roberto Fico e Federico D’Incà – vorrebbe rificcare dentro il dentifricio ormai uscito dal tubetto. L’incontro dura un’ora. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Beppea chi lo chiama dice che per lui vale la “coerenza”. Ostenta tranquillità, il Garante. E non teme, sostiene, che il suo Movimento gli sfugga dalle mani. Insomma, il comico non ha paura dell’Opa di Giuseppe: “Meglio essere in pochi, ma uniti che snaturarci in qualcosa di diverso. Il progetto diè effimero ”, è il ragionamento cheaffida a chi lo chiama. Giuseppedi prima mattina riceve a casa Luigi Di Maio, il mediatore, colui che – con Roberto Fico e Federico D’Incà – vorrebbe rificcare dentro il dentifricio ormai uscito dal tubetto. L’incontro dura un’ora. ...

Advertising

infoitinterno : Gelo dopo la conferenza di Conte: ora è giallo sul video di Grillo - weevil_forbix : RT @spinax64: Ma nooo. Vi sbagliate. Ormai è rottura! Conte a un passo dall’addio! Beppe non molla! Il Movimento è finito! Disastro 5 Stell… - dangelo_luciana : RT @spinax64: Ma nooo. Vi sbagliate. Ormai è rottura! Conte a un passo dall’addio! Beppe non molla! Il Movimento è finito! Disastro 5 Stell… - EmilioBerettaF1 : M5S: Grillo chiama Conte, ma resta il gelo braccio di ferro sui poteri del garante - petru49 : Conte-Grillo, dopo la telefonata resta il gelo (e salta il blitz a Roma). Oggi l'ex premier in conferenza alle 17.3… -