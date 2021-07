Di Maio vede Conte e tenta l' ultima mediazione Timide aperture di Grillo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Un'ora di faccia a faccia nell'abitazione romana di Giuseppe, dalle ore 9:30 fino alle 10:30. Luigi Di, impegnato fino a ieri in impegni internazionali nel suo ruolo di ministro degli Esteri del governo Draghi, scende in campondo l', estrema,tra... Segui su affaritaliani.it

A Napoli il territorio ha optato per una soluzione diversa, chein Manfredi un candidato ... Tra il Diministro degli Esteri europeista e atlantista e quello che stava con i gilet gialli, non ...Diè tra i big grillini che lavora per l'unità. Fonti del suo staff fanno sapere che in questi giorni "ha più volte ribadito che è necessario agire pensando al bene degli italiani". Si fa ...Il candidato alla presidenza della Regione Calabria si è espresso dopo lo scontro Grillo-Conte all'interno del Movimento 5Stelle ...In questa edizione: Ema: con due dosi protetti da variante Delta, Al via il green pass europeo, Draghi: "Occorre maggiore crescita", Franco: 5% di crescita è raggiungibile, M5S, Di Maio vede Conte, Om ...