Dal Belgio – Accordo tra Inter e Standard per Vanheusden: tornerà a Milano (Di giovedì 1 luglio 2021) Zinho Vanheusden farà ritorno all'Inter Indiscrezioni di mercato dal Belgio che riguardano l'Inter. Secondo quanto riportato dalla stampa belga, infatti, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un Accordo per il ritorno a Milano (già domani) di Zinho Vanheusden che firmerà un nuovo contratto con il club di Viale della Liberazione. Il talentuoso difensore classe '99 rientra così in Italia dopo tre stagioni trascorse in Belgio, nelle quali ha dimostrato tutte le sue qualità nonostante i tantissimi infortuni, tanto da guadagnarsi la convocazione in ...

