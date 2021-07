Canada e crisi climatica, il meteorologo Grazzini: “Mai visto nulla di simile. Riscaldamento globale accelera e prende una piega allarmante in diverse aree del mondo” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il calvario del Canada continua ed è una rappresentazione inequivocabile della crisi climatica globale. Nella zona di Lyttan, cittadina vicino a Vancouver le temperature hanno toccato un nuovo record raggiungendo i 49,5 gradi. Le morti improvvise, ritenute riconducibili all’ondata di calore che sta investendo il paese, sono più di 230. Un po’ di sollievo potrebbe arrivare, secondo le previsioni, a fine settimana. Casi di temperature anomale non sono stati rari in questi anni, in diverse aree del pianeta. Questa volta però siamo di fronte a qualcosa mai visto prima, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Il calvario delcontinua ed è una rappresentazione inequivocabile della. Nella zona di Lyttan, cittadina vicino a Vancouver le temperature hanno toccato un nuovo record raggiungendo i 49,5 gradi. Le morti improvvise, ritenute riconducibili all’ondata di calore che sta investendo il paese, sono più di 230. Un po’ di sollievo potrebbe arrivare, secondo le previsioni, a fine settimana. Casi di temperature anomale non sono stati rari in questi anni, indel pianeta. Questa volta però siamo di fronte a qualcosa maiprima, ci ...

