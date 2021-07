Assegno unico, da oggi via alle richieste. Ecco a chi spetta (Di giovedì 1 luglio 2021) Prendo oggi il via l’Assegno unico, come disposto dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021. Ecco quindi a chi spetta e come richiederlo Da oggi, 1 Luglio, prende ufficialmente piede il nuovo strumento annunciato dal Governo per sostenere le famiglie con figli a carico. Si tratta dell’Assegno unico che entro l’anno prossimo sarà a pieno regime. Si tratta di un Assegno, unico appunto, che andrà a soppiantare i vari bonus e detrazioni per figli a carico presenti fino ad ora. In particolare, l’Assegno ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) Prendoil via l’, come disposto dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021.quindi a chie come richiederlo Da, 1 Luglio, prende ufficialmente piede il nuovo strumento annunciato dal Governo per sostenere le famiglie con figli a carico. Si tratta dell’che entro l’anno prossimo sarà a pieno regime. Si tratta di unappunto, che andrà a soppiantare i vari bonus e detrazioni per figli a carico presenti fino ad ora. In particolare, l’...

Advertising

ItaliaViva : Dal 1 Luglio 2 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta un sostegno economico per i figli. È il primo pas… - Avvenire_Nei : Al via oggi l'Assegno unico universale. Serve investire sui figli, ora - ItaliaViva : Assegno Unico e Universale: si parte subito! - ivanscalfarotto : Grazie all’impegno di @elenabonetti l’assegno unico è realtà. - raffaellapaita : RT @ItaliaViva: Dal 1 Luglio 2 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta un sostegno economico per i figli. È il primo passo dell'… -