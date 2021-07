Ambiente, decarbonizzazione: presentato progetto settori “hard to abate” (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Alla presenza dei Ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani e Stefano Patuanelli è stato presentato oggi al MiSE il progetto di decarbonizzazione elaborato e redatto per le associazioni di categoria da Boston Consulting Group. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che “lo studio analizza i trend e i costi relativi agli investimenti in una pluralità di tecnologie da implementare nei vari settori industriali, hard to abate, per favorire il processo di decarbonizzazione in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Alla presenza dei Ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani e Stefano Patuanelli è statooggi al MiSE ildielaborato e redatto per le associazioni di categoria da Boston Consulting Group. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che “lo studio analizza i trend e i costi relativi agli investimenti in una pluralità di tecnologie da implementare nei variindustriali,to, per favorire il processo diin vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione ...

