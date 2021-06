Wired.it per 24 ore senza titoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad avere un’opinione consapevole I vaccini. Il Ddl Zan o una qualsiasi scelta del Governo. L’inginocchiamento dei calciatori italiani in solidarietà al movimento Black Lives Matter. La pubblicazione del video della funivia del Mottarone. Sono solo alcune delle questioni sulle quali, nelle ultime settimane, l’opinione pubblica si è divisa a metà. E senza sfumature. Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli opinion leader (politici, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad avere un’opinione consapevole I vaccini. Il Ddl Zan o una qualsiasi scelta del Governo. L’inginocchiamento dei calciatori italiani in solidarietà al movimento Black Lives Matter. La pubblicazione del video della funivia del Mottarone. Sono solo alcune delle questioni sulle quali, nelle ultime settimane, l’opinione pubblica si è divisa a metà. Esfumature. Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli opinion leader (politici, ...

Advertising

wireditalia : Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invita… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Netflix e la società di videogiochi Cd Projekt Red stanno per celebrare, in una grande convention virtuale, l’universo nar… - GenDirt : RT @wireditalia: Avaaz chiede che, come per il clima, Stati e aziende si uniscano per combattere il proliferare della disinformazione in re… - LucianoMeringa : RT @Luke_like: I bancomat per bitcoin sono uno strumento utile per familiarizzare con le criptovalute. Ma anche per far sparire denaro spor… - LucianoMeringa : RT @Luke_like: Nella seconda puntata dell'inchiesta di @wireditalia scaturita da #WiredLeaks, ci occupiamo di quali siano le spie di operaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Wired per Biblioteche a tutto digitale ... Vogue, Cosmopolitan, Wired, Gente, Grazia, Donna Moderna, Marie Claire, La Cucina Italiana, AD o gli stranieri The Observer, Newsweek, The New York Review, Rolling Stone, Art Press. Ce n'è per tutti ...

Un'organizzazione per i diritti umani chiede un 'accordo di Parigi' contro le fake news Avaaz chiede che, come per il clima, Stati e aziende si uniscano per combattere il proliferare della disinformazione in ...

Wired.it per 24 ore senza titoli Wired Italia Simone Fontana, giornalista: l’inginocchiamento dell’Italia? Nessuno è costretto ad inginocchiarsi…” "...Ma non è vero che sport e politica siano mondi separati...Basti pensare alle Olimpiadi del 1936 e del 1968...” A "Punto Nuovo Sport Show", Simone Fontan ...

Bancomat violabili usando semplicemente uno smartphone C'è una celeberrima scena di Terminator 2 (1991) nella quale il giovane John Connor riesce a farsi dare soldi da un Bancomat semplicemente collegandogli un cavetto e un mini-computer portatile (un Ata ...

... Vogue, Cosmopolitan,, Gente, Grazia, Donna Moderna, Marie Claire, La Cucina Italiana, AD o gli stranieri The Observer, Newsweek, The New York Review, Rolling Stone, Art Press. Ce n'ètutti ...Avaaz chiede che, comeil clima, Stati e aziende si uniscanocombattere il proliferare della disinformazione in ..."...Ma non è vero che sport e politica siano mondi separati...Basti pensare alle Olimpiadi del 1936 e del 1968...” A "Punto Nuovo Sport Show", Simone Fontan ...C'è una celeberrima scena di Terminator 2 (1991) nella quale il giovane John Connor riesce a farsi dare soldi da un Bancomat semplicemente collegandogli un cavetto e un mini-computer portatile (un Ata ...