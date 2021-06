Uk, nuovo picco di contagi causa variante Delta: sono più di 26mila. È record dal 29 gennaio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non si arresta la curva dei contagi nel Regno Unito, che nelle ultime 24 ore ha toccato un nuovo picco. sono stati infatti registrati 26.068 casi (su quasi 900mila tamponi), un numero che la Gran Bretagna non sfiorava dal 29 gennaio. Si tratta d’una nuova impennata, anche se l’effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime dosi salita al’85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%) continua per ora a frenare l’impatto sull’incremento dei ricoveri negli ospedali e soprattutto sui morti giornalieri: non superiori a 14, in calo rispetto ai 23 registrati ieri. La diffusione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non si arresta la curva deinel Regno Unito, che nelle ultime 24 ore ha toccato unstati infatti registrati 26.068 casi (su quasi 900mila tamponi), un numero che la Gran Bretagna non sfiorava dal 29. Si tratta d’una nuova impennata, anche se l’effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime dosi salita al’85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%) continua per ora a frenare l’impatto sull’incremento dei ricoveri negli ospedali e soprattutto sui morti giornalieri: non superiori a 14, in calo rispetto ai 23 registrati ieri. La diffusione della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - TgLa7 : #Covid: nuovo picco contagi Delta in Gb, oltre 16.000. Record dal 6 febbraio ma morti calano grazie a 60% popolazio… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - lulu44946735 : RT @MediasetTgcom24: In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid -