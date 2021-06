Ufficiale: Lecce, arriva il difensore Bjarnason (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuova acquisto per il Lecce che ha chiuso per il difensore islandese Bjarnason . Ecco il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brynjar Ingi Bjarnason dal club KA Akureyri. Il difensore marcatore islandese classe ’99, che vanta 3 presenze e una rete con la Nazionale maggiore, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per i successivi due anni”. Brynjar Ingi Bjarnason, difensore marcatore islandese classe ’99 arriva in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuova acquisto per ilche ha chiuso per ilislandese. Ecco il comunicato del club salentino: “L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brynjar Ingidal club KA Akureyri. Ilmarcatore islandese classe ’99, che vanta 3 presenze e una rete con la Nazionale maggiore, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per i successivi due anni”. Brynjar Ingimarcatore islandese classe ’99in ...

Advertising

Glongari : Ufficiale il colpo #Bjarnason per il #Lecce @tvdellosport - LecceCalcio : Ufficiale: Lecce ecco il tuo primo islandese, Bjarnason ha firmato - - sportli26181512 : Calciomercato Lecce, ufficiale Brynjar Bjarnason: Il difensore islandese classe '99 arriva dal KA Akurery a titolo… - SalentoSport : #LECCE – Ufficiale, un difensore islandese per la difesa giallorossa: firma #Bjarnason - psb_original : UFFICIALE - Lecce, triennale con opzione per Bjarnason: la nota del club #SerieB -