Sostegni bis, manca ancora la procedura per poter chiedere il contributo a fondo perduto “alternativo”. E il decreto per il conguaglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una settimana fa, dopo che Il Fatto Quotidiano ha sollevato il caso dei contributi a fondo perduto in ritardo, Agenzia delle Entrate e Tesoro hanno disposto i pagamenti automatici previsti dal decreto Sostegni bis. Quelli parametrati al calo di fatturato subito nell’intero 2020 rispetto al 2019. Ma gli ostacoli, per le attività economiche danneggiate dal Covid, non sono finiti. Perché non c’è alcuna notizia riguardo al secondo canale di accesso agli aiuti, il contributo “alternativo” riservato alle partite Iva che hanno più risentito delle restrizioni dei primi mesi del 2021. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una settimana fa, dopo che Il Fatto Quotidiano ha sollevato il caso dei contributi ain ritardo, Agenzia delle Entrate e Tesoro hanno disposto i pagamenti automatici previsti dalbis. Quelli parametrati al calo di fatturato subito nell’intero 2020 rispetto al 2019. Ma gli ostacoli, per le attività economiche danneggiate dal Covid, non sono finiti. Perché non c’è alcuna notizia riguardo al secondo canale di accesso agli aiuti, il” riservato alle partite Iva che hanno più risentito delle restrizioni dei primi mesi del 2021. Il ...

Advertising

petergomezblog : Sostegni bis, Confesercenti: “Chiarire perché gli aiuti non arrivano”. Il governo dopo la promessa tace. Salvini: “… - matteosalvinimi : Contributi a fondo perduto per i piccoli imprenditori del settore dell'ospitalità a tavola (Horeca) previsti dal Dl… - borghi_claudio : Mi risulta che il pagamento dei sostegni bis sia arrivato a tutti quelli che avevano già ricevuto il primo. Confermate? - iannace_a : ? Il termine di presentazione delle domande per il bonus di 800 euro, previsto dal Decreto-Legge “Sostegni bis”, è… - tvbusiness24 : #SostegniBis, quando richiedere il #bonus #stagionali Riguarda anche i lavoratori dello spettacolo?? -