Reversibilità 2021 | i nuovi limiti di reddito e come richiederla

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In caso di morte di un assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, i familiari superstiti hanno diritto a una parte della pensione del dante causa, che prende il nome di pensione dio pensione diretta (a seconda dei casi), al soddisfarsi di alcune condizioni. Quindi, i familiari superstiti avranno diritto: alla pensione di, se il dante causa è già titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia o anticipata) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione; alla pensione diretta, se il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta. In tal caso, ...