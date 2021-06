Reazione a Catena 30 giugno 2021: gli Alambicchi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, mercoledì 30 giugno 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, si sono confermati campioni gli Alambicchi, tre colleghi di Rimini al lavoro in un laboratorio. Gli Alambicchi -ovvero Christian, Marianna e Denis- al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 5.250 euro. Peccato! Il gioco finale L’Ultima Catena è ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, mercoledì 30. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, si sono confermati campioni gli, tre colleghi di Rimini al lavoro in un laboratorio. Gli-ovvero Christian, Marianna e Denis- al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 5.250 euro. Peccato! Il gioco finale L’Ultimaè ...

Advertising

zazoomblog : Reazione a catena Marco Liorni scatenato: “È passato in prescrizione!” - #Reazione #catena #Marco #Liorni - silvialoveslyou : ho guardato reazione a catena, sempre un ansia assurda questo programma - autunnoinverno : chi vuole venire a reazione a catena insieme a me? ci chiamiamo ?le twitterine? - blue__unicorn : Ma non ci sono più le pignolette a reazione a catena ASSAFÀ - JulioCesare12 : Dopo aver sfortunatamente visto Beppone in diretta su Sky, mi sono affrettato a girare su Reazione a catena. Suning meglio del Sert -