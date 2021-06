PUBG | la nuova mappa Taego è ora disponibile sui server test e ha una sorta di Gulag alla Warzone

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I giocatori di Playerunknown's Battlegrounds possono ora provare ladello sparatutto Battle Royale suldi prova per un breve periodo. Il clou dellaè una funzione di respawn che riporta i giocatori in battaglia una volta che sono stati uccisi da un nemico., questo il nome della, ha una dimensione 8x8 e quindi può essere paragonata a Erangel e Miramar. Attraverso un video su YouTube gli sviluppatori parlano di questanel dettaglio.è ambientata nella Corea del Sud ...

I giocatori di Playerunknown's Battlegrounds possono ora provare la nuova mappa dello sparatutto Battle Royale sul server di prova per un breve periodo. Il clou della mappa è una funzione di respawn c ...PUBG Corp. ha rilasciato oggi la patch 12.2 per la versione PC di PUBG che aggiunge, tra le altre cose, una nuova mappa con tanto di meccanica di gioco esclusiva. La nuova mappa di PUBG si chiama Taeg ...