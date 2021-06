OSS Sicilia | possibile assumere operatori per il Covid e impegnarli per i reparti standard?

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Servizio sanitario regione: è lecito utilizzare il personale assunto per fronteggiare l’emergenzae con fondi ad essa destinati per impiegarlo neiordinari e quindi per garantire i Lea? É lecito utilizzare fondi pubblici che lo stato ha erogato esclusivamente per fronteggiare un epidemia in atto per delle esigenze che invece non sono più emergenziali ma ordinarie? Siamo sicuri che ciò sia del tutto legale e non ci sia un ingiusto sperpero di finanziamenti pubblici che dovrebbero essere destinati alla gestione esclusiva dell’emergenza? Se lo chiedono parecchi Oss e infermieri già vincitori di ...