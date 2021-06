Nuovo Salario, non piove e non c’è vento ma…cade un ramo di un albero (potato da poco) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non piove e non c’è vento, eppure a Roma i rami degli alberi crollano lo stesso. Anche quelli ‘potati’ poco tempo fa. E’ successo questa mattina al Nuovo Salario, nel III Municipio, dove un enorme ramo è caduto nell’area verde di via Monte Cervialto all’altezza del civico nr.183. Un vero e proprio pericolo, questa volta scampato perché nella zona, fortunatamente, nessuno era di passaggio. L’albero è crollato proprio lì, in quell’area ogni giorno frequentata dai residenti e dai proprietari degli animali, che ora sono esasperati e stanchi della situazione. Sì, perché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) None non c’è, eppure a Roma i rami degli alberi crollano lo stesso. Anche quelli ‘potati’tempo fa. E’ successo questa mattina al, nel III Municipio, dove un enormeè caduto nell’area verde di via Monte Cervialto all’altezza del civico nr.183. Un vero e proprio pericolo, questa volta scampato perché nella zona, fortunatamente, nessuno era di passaggio. L’è crollato proprio lì, in quell’area ogni giorno frequentata dai residenti e dai proprietari degli animali, che ora sono esasperati e stanchi della situazione. Sì, perché ...

