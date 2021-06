(Di mercoledì 30 giugno 2021)per tutti gli over 18 del Piemonte che vogliono vaccinarsi.dalle ore 20 alle ore 24 sarà possibile farlo nel centro vaccinale della Fondazione Compagnia di San Paolo in via Gorizia a Torino. Potranno partecipare all’tutti i residenti in Piemonte che non abbiano un appuntamento fissato prima del 14o a cui non sia già stata somministrata la prima dose. Per accedere sarà necessario prenotarsi sul portale Il Piemonte ti vaccina a partire dalle ore 9 del 1. L'articolo proviene ...

Advertising

nuovasocieta : Nuova Open night dei vaccini venerdì 2 luglio #torino #Piemonte - regionepiemonte : Il #2luglio nuova Open night per gli #over18 da tutto il Piemonte: dalle ore 20 alle ore 24 nel centro vaccinale de… - Revengeic3 : @BeaIsGod - franco_sala : RT @alessiobalbi: ?? Grillo è uscito dal blog | Le torture contro i detenuti | Il surreale covid hotel di Maiorca: ascolta la nuova puntata… - Dome689 : RT @Open_gol: Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime 48 ore sono arrivati quasi 400 migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Open

Quotidiano Piemontese

"Nella prima giornata pilota, anche per vedere la risposta delle persone, a Savona nel primo...aggressione in carcere ai danni di un agente della Penitenziaria Posted on 19 Maggio 2021 19 ...Gli ultimiday in città hanno registrato scarse adesioni. Di qui l'iniziativa di portare la ... Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in unafinestra) Fai clic per ...Pinzolo (Trento) – Nella spettacolare Val Rendena, al cospetto dell’Adamello e delle Dolomiti del Brenta, è andata in scena la settima ...Positivo è il bilancio stilato dagli organizzatori del Pfizer Open Day, presso l'hub nel centro commerciale Campania. Più affluenza durante le ore della mattina di ieri, minore ...