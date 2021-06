L'allarme di Greta Thunberg: "Questa ondata di caldo è appena iniziata" (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Questa ondata di caldo è appena iniziata”. Ha twittato così l’attivista Greta Thunberg, nei giorni in cui il termometro registra temperature da record. Il caldo preoccupa in Canada, dove un bilancio provvisorio segna 233 vittime della eccezionale ondata di calore. E’ un caldo senza precedenti quello che sta colpendo il Canada con temperature che sono arrivate a toccare i 46,6 gradi. Lo riporta la Bbc parlando di un’ondata di caldo record anche negli Stati Uniti. Il picco massimo è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) “di”. Ha twittato così l’attivista, nei giorni in cui il termometro registra temperature da record. Ilpreoccupa in Canada, dove un bilancio provvisorio segna 233 vittime della eccezionaledi calore. E’ unsenza precedenti quello che sta colpendo il Canada con temperature che sono arrivate a toccare i 46,6 gradi. Lo riporta la Bbc parlando di un’direcord anche negli Stati Uniti. Il picco massimo è stato ...

