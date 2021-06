La guerra antitrust è appena iniziata Amazon chiede di ricusare Lina Khan

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche se Big Tech sta vincendo alcune battaglie, lacon i regolatori americani è solo all’inizio. Parte della fortuna dei colossi tecnologici americani è stata costruita sull’inadeguatezza della legislazione vigente nel regolare la competizione dei servizi web. E per anticipare l’evoluzione di quelle leggi, che si avvicina sempre più, certe aziende stanno mettendo le mani avanti. Martedì è emerso che Microsoft e Google non rinnoveranno il curioso patto di non belligeranza che avevano stipulato nel 2015 per chiudere una travagliatissima battaglia legale ed evitare di continuare a denunciarsi a vicenda. Il patto prevedeva che le due compagnie risolvessero internamente ...