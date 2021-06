Italia, ecco il Belgio: una generazione di fenomeni che ora sa anche soffire pur di vincere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sale l’attesa per i quarti di finale a Euro 2020 che metteranno l‘Italia contro il Belgio. Una squadra forte, non c’è dubbio, e a testimoniarlo, se non bastassero i valori tecnici e la storia dei propri calciatori, è anche il ranking Fifa, guidato proprio dai Diavoli Rossi. Insomma, gli azzurri non partono da favoriti e lo dicono i numeri ancor prima di un’analisi di pi ampio respiro, che però è bene provare a fare. Il Belgio, guidato dal ct Martinez che tanto bene fin qui ha fatto, è riuscito a spingersi fino alla semifinale degli ultimi Mondiali ai quali l’Italia nemmeno ha partecipato. La ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sale l’attesa per i quarti di finale a Euro 2020 che metteranno l‘contro il. Una squadra forte, non c’è dubbio, e a testimoniarlo, se non bastassero i valori tecnici e la storia dei propri calciatori, èil ranking Fifa, guidato proprio dai Diavoli Rossi. Insomma, gli azzurri non partono da favoriti e lo dicono i numeri ancor prima di un’analisi di pi ampio respiro, che però è bene provare a fare. Il, guidato dal ct Martinez che tanto bene fin qui ha fatto, è riuscito a spingersi fino alla semifinale degli ultimi Mondiali ai quali l’nemmeno ha partecipato. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia ecco Conferenza stampa Jorginho: "Belgio? Sono i numeri uno, rispettiamoli" Parla Jorginho dal ritiro della Nazionale: ecco le dichiarazioni del centrocampista dell'Italia in vista della gara col Belgio Jorginho parla in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. MANCINI - "Crede in noi e lo sentiamo. Ci trasmette ...

Stefano Fiore: "So come si fa gol al Belgio. Italia ecco cosa devi fare..." ilGiornale.it

