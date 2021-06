In Canada scenario apocalittico | la temperatura sfiora i 50 gradi | decine di morti

Advertising

Per il terzo giorno consecutivo innuovo record di caldo estremo: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver, nel bel mezzo di un'ondata di calore che sarebbe all'origine di decine di morti ...... ha twittato Environment and Climate Change(Eccc), il dipartimento del governo canadese ... Le proiezioni di metà secolo - anche in unoottimistico di 2 gradi centigradi di riscaldamento ...Il Canada ha stabilito ieri un record di caldo estremo, per il terzo giorno consecutivo: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver, nel bel mezzo di ...Almeno 134 persone sono morte da venerdì nell'area metropolitana situata sulla costa canadese affacciata sul Pacifico, in una morsa di calore che sta interessando anche l'ovest degli Stati Uniti ...