Advertising

prestia_fabio : RT @LaGazzettaWeb: Il Comune di Bari dice stop ai monopattini selvaggi: da lunedì limite automatico di velocità - LaGazzettaWeb : Il Comune di Bari dice stop ai monopattini selvaggi: da lunedì limite automatico di velocità - BariLive : Monopattini elettrici, il Comune propone di sperimentare la riduzione della velocità in alcune aree - EnjoyEnergyIT : Bari, il Comune sceglie la bici (e premia chi la usa) - cisl_bari : RT @BariFisascat: Sit-in di protesta a Bari davanti al Palazzo di Città e proclamazione stato di agitazione per l'appalto del servizio di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Bari

BariToday

- Ildidice stop ai monopattini selvaggi: è stata disposta una riduzione automatica della velocità dei monopattini nelle strade dell'Umbertino fino a 15 km all'ora dalle 19 alle 2 ...ASLprecisa che non sono stati disposti nuovi orari per i centri vaccinali . L'iniziativa riguarda unicamente l'hub deldi Bitonto, la cui apertura è anticipata alle ore 7,00 di mattina: ...Con una nota stampa la ASL Bari ha precisato che “in riferimento a notizie di stampa circolate, si precisa che non sono stati disposti nuovi orari per i centri vaccinali della ASL Bari. L’iniziativa r ...Velocità ridotta nell'Umbertino e sul lungomare di San Girolamo dopo l'incontro con 4 gestori del servizio cittadino ...