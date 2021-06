Germania-Usa, la partita in Difesa. Austin riceve Akk (Di mercoledì 30 giugno 2021) Visita ufficiale a Washington per la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, che incontra oggi al Pentagono il collega Lloyd Austin, ricambiando così la visita di quest’ultimo a Berlino ad aprile. In agenda anche un bilaterale con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, in parallelo al viaggio americano di Olaf Scholz, ministro delle Finanze di Germania, che incontra la segretaria al Tesoro Janet Yellen per seguire il tema della tassazione su scala globale, già emerso al G7 in Cornovaglia. L’ATTUALITÀ DELL’AFGHANISTAN Lato Difesa si inizierà con l’Afghanistan, vista ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Visita ufficiale a Washington per la ministra dellatedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, che incontra oggi al Pentagono il collega Lloyd, ricambiando così la visita di quest’ultimo a Berlino ad aprile. In agenda anche un bilaterale con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, in parallelo al viaggio americano di Olaf Scholz, ministro delle Finanze di, che incontra la segretaria al Tesoro Janet Yellen per seguire il tema della tassazione su scala globale, già emerso al G7 in Cornovaglia. L’ATTUALITÀ DELL’AFGHANISTAN Latosi inizierà con l’Afghanistan, vista ...

