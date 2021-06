Confindustria ottimista | ' Fiducia ripristinata | i consumi ripartono | l' export cresce sopra i livelli pre - crisi'

Advertising

longagnani : @Marcellina82 Lei è ottimista. Oppure considera Confindustria di sinistra. - ConfindustriaAA : RT @abollis: Bono e Carraro accelerano Veneto e Fvg corrono verso Confindustria Nordest. Marinese: 'Ottimista'. Mareschi Danieli: 'Perpless… - VeneziePost : Verrà presentato mercoledì a #Mestre da Enrico Carraro e Giuseppe Bono il 'cantiere di lavoro' per l'aggregazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria ottimista

TG La7

E' la stima del Centro Studi dicontenuta nella congiuntura flash. "Molto positivi i dati sulla fiducia a giugno - spiegano gli economisti di via dell'Astronomia - con un diffuso balzo ......Satec 2021 diNautica. 'In un momento in cui si è fermato il commercio mondiale - ha sottolineato Ferro - il nostro sistema ne è uscito con poche ammaccature e io sonosul ...I dati dell'Istat dicono di un aumento dello 0,1% mensile, mentre la variazione annua resta stabile rispetto a quella di maggio. Cresce intanto ...Marsiaj:"Superata emergenza, dare a fase espansiva basi solide. La Gigafactory un must, non dobbiamo perdere questa opportunità" ...