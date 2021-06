Comuni, Consiglio Caserta approva riduzione Tari. Marino: “Ora la lotta all’evasione” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “A Caserta finalmente riusciamo ad abbassare le tasse ed oggi il Consiglio comunale sancisce la riduzione delle Tariffe Tari del 7 %, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche“. Lo ha detto il sindaco Carlo Marino commentando l’approvazione in Consiglio comunale delle delibere sulla presa d’atto del PEF (Piano economico Finanziario) per la parte dei rifiuti, sul Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (Tari) e sulle Tariffe della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Afinalmente riusciamo ad abbassare le tasse ed oggi ilcomunale sancisce ladelleffedel 7 %, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche“. Lo ha detto il sindaco Carlocommentando l’zione incomunale delle delibere sulla presa d’atto del PEF (Piano economico Finanziario) per la parte dei rifiuti, sul Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti () e sulleffe della ...

