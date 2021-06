Cashback sospeso per 6 mesi, le ragioni di Draghi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cashback di Stato sospeso per sei mesi, durante il Consiglio dei Ministri, il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in merito, spiegando le ragioni poste a fondamento della sospensione della misura a partire dal 1° luglio 2021. “Il Cashback, ha affermato Draghi, ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori”. La maggiore concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città, con un capofamiglia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021)di Statoper sei, durante il Consiglio dei Ministri, il presidente del Consiglio Marioè intervenuto in merito, spiegando leposte a fondamento della sospensione della misura a partire dal 1° luglio 2021. “Il, ha affermato, ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori”. La maggiore concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città, con un capofamiglia ...

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - Adnkronos : #Cashback sospeso dal 1 luglio, Meloni: 'Tentativo di controllare gli italiani in cambio di elemosina, ora ci è arr… - LoredanaDiMaio3 : RT @Adnkronos: #Cashback sospeso per 6 mesi, le ragioni di #Draghi in Cdm. - Adnkronos : #Cashback sospeso per 6 mesi, le ragioni di #Draghi in Cdm. - LaNotifica : Via libera dal Cdm al decreto Lavoro, sospeso il cashback -