Calciomercato Juventus | Bianchin a CMIT TV | ' Niente rinnovo per Ronaldo | ecco l' erede'

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Bianchin a - tuttoatalanta : Clamoroso dal Portogallo, TVI: Cristiano Ronaldo tratta il rinnovo con la Juventus fino al 2023… - gilnar76 : Calciomercato Juve, individuato il possibile vice Morata. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Il futuro di Robin Gosens è ancora incerto: lo annuncia Il Corriere di Bergamo , sottolineando che Inter esono ancora sulle tracce dell'esterno tedesco dell' Atalanta ....immaginava unasenza il portoghese, resta da capire se Psg, Manchester United e forse Real Madrid possano offrire qualcosa'. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Calciomercato Roma, il calciatore è vicinissimo a diventare giallorosso. Manca veramente poco alla sua firma, ma l’affare non è in dubbio. La Roma si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul merc ...Il servizio di streaming online Dazn ha acquistato i diritti di trasmissione della UEFA Champions League femminile per le prossime quattro stagioni, e ...