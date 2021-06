«Boys», quei ragazzi ormai invecchiati ma sempre con l’amore per il rock (Di giovedì 1 luglio 2021) Si chiamano Boys, una band come tante ne erano nate nei decenni tra il Sessanta e il Settanta dove tutti o quasi avevano messo insieme una rockband. Conoscono anche un piccolo grande successo, poi uno di loro muore, muoiono anche sogni e le speranze di un mondo migliore e così, ognuno intraprende la propria strada nella vita. Ora sono passati tanti anni ma il destino riserva loro una sorpresa: farli tornare di nuovo su un palco a suonare la loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 luglio 2021) Si chiamano, una band come tante ne erano nate nei decenni tra il Sessanta e il Settanta dove tutti o quasi avevano messo insieme unaband. Conoscono anche un piccolo grande successo, poi uno di loro muore, muoiono anche sogni e le speranze di un mondo migliore e così, ognuno intraprende la propria strada nella vita. Ora sono passati tanti anni ma il destino riserva loro una sorpresa: farli tornare di nuovo su un palco a suonare la loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

