Aste Ok, due indagati chiedono chiedono di essere ascoltati (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prima udienza preliminare per l'inchiesta "Aste Ok". Nella mattinata davanti al Gup del tribunale di Napoli Carlo Bardani, sono comparsi i 23 indagati a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, turbata libertà degli incanti, estorsione, voto di scambio politico-mafioso, falsità materiale in atti d'ufficio, truffa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e altro ancora. Per gli organi inquirenti gli indagati avevano messo in piedi un sistema criminale volto a costruire una sorta di monopolio nello specifico settore. Tra i 23 figura anche Sabino Morano, ex segretario ...

