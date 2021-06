Arthur Juventus, addio in vista? Scelta fatta sul futuro del brasiliano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arthur Juventus – Fino al madornale errore contro il Benevento, la prima stagione di Arthur con la Juventus aveva offerto spunti piuttosto interessanti. Buona visione di gioco, grande abilità nel caracollare palloni tenendoli incollati al piede, ottima personalità. Tuttavia, lo sciagurato retropassaggio con il quale ha aperto le porte della difesa bianconera all’incedere dei sanniti, ha lasciato una macchia indelebile nell’avventura dell’ex Barça in bianconero. Da quell’errore in poi, il brasiliano non ha fatto un bel finale di stagione, tanto da finire sul mercato. Arthur ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 giugno 2021)– Fino al madornale errore contro il Benevento, la prima stagione dicon laaveva offerto spunti piuttosto interessanti. Buona visione di gioco, grande abilità nel caracollare palloni tenendoli incollati al piede, ottima personalità. Tuttavia, lo sciagurato retropassaggio con il quale ha aperto le porte della difesa bianconera all’incedere dei sanniti, ha lasciato una macchia indelebile nell’avventura dell’ex Barça in bianconero. Da quell’errore in poi, ilnon ha fatto un bel finale di stagione, tanto da finire sul mercato....

