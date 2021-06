Un’organizzazione per i diritti umani chiede un “accordo di Parigi” contro le fake news (Di martedì 29 giugno 2021) Avaaz chiede che, come per il clima, Stati e aziende si uniscano per combattere il proliferare della disinformazione in rete La pandemia di Covid-19 non è stata l’unica epidemia a colpire il mondo negli ultimi anni. Parallelamente alla diffusione del virus, anche un’infodemia (un’epidemia di fake news e disinformazione, cioè una propagazione incontrollata di informazioni ad alta pericolosità sociale) si è diffusa. Secondo una ricerca compiuta da Avaaz, Un’organizzazione internazionale che si occupa di diritti umani, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube sono stati i ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Avaazche, come per il clima, Stati e aziende si uniscano per combattere il proliferare della disinformazione in rete La pandemia di Covid-19 non è stata l’unica epidemia a colpire il mondo negli ultimi anni. Parallelamente alla diffusione del virus, anche un’infodemia (un’epidemia die disinformazione, cioè una propagazione inllata di informazioni ad alta pericolosità sociale) si è diffusa. Secondo una ricerca compiuta da Avaaz,internazionale che si occupa di, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube sono stati i ...

