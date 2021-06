UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021: Filippo si è operato e l’intervento è tecnicamente riuscito, ora si attende solo il risveglio del paziente mentre una Serena davvero distrutta dalla tensione tenta di recuperare le sue energie. Ferri, intanto, appare grato verso Marina per come lei lo ha sostenuto in questo difficile momento familiare. Patrizio ha un nuovo scontro con Alberto e teme che il Palladini possa poi prendersela con Clara… Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 29 ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 giugno 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 5 a venerdì 9: Filippo si è operato e l’intervento è tecnicamente riuscito, ora si attende solo il risveglio del paziente mentre una Serena davvero distrutta dalla tensione tenta di recuperare le sue energie. Ferri, intanto, appare grato verso Marina per come lei lo ha sostenuto in questo difficile momento familiare. Patrizio ha un nuovo scontro con Alberto e teme che il Palladini possa poi prendersela con Clara… Leggi anche: UNALpuntata di martedì 29 ...

