Taranto, agguato in strada: ucciso un 21enne. Fermato un uomo (Di martedì 29 giugno 2021) agguato nella notte a Taranto: Alessio Serra , un 21enne con precedenti è stato ucciso strada , in via Capecelatro, all'incrocio con via Liside. Un uomo è stato Fermato dalle forze dell'ordine in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)nella notte a: Alessio Serra , uncon precedenti è stato, in via Capecelatro, all'incrocio con via Liside. Unè statodalle forze dell'ordine in ...

Advertising

Borderline_24 : #Omicidio a #Taranto, ucciso 21enne in un agguato - CatelliRossella : Omicidio a Taranto, 21/enne ucciso in un agguato - Puglia - - QuotidianPost : Taranto, 21enne ucciso in un agguato nella notte - mattinodinapoli : Taranto, ragazzo di 21 anni ucciso in un agguato per strada: sparati 5 colpi di pistola - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Omicidio nella notte a Taranto. Un giovane di 21 anni con precedenti, è stato ucciso con un colp… -