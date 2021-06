Studio SPES, Alaia convoca in audizione l’Istituto Zooprofilattico (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza sociale del Consiglio regionale, Enzo Alaia, ha convocato una seduta dell’organismo per audire il dottor Antonio Limone, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, sullo Studio SPES 2021 recentemente pubblicato. La seduta è prevista per domani, mercoledì, 30 giugno, presso il Consiglio regionale. “Abbiamo voluto cogliere – spiega Alaia in una nota – le richieste avanzate da più parti, in particolare da Anci e Legambiente, di mettere in relazione gli esiti dello ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza sociale del Consiglio regionale, Enzo, hato una seduta dell’organismo per audire il dottor Antonio Limone, Direttore delsperimentale del Mezzogiorno, sullo2021 recentemente pubblicato. La seduta è prevista per domani, mercoledì, 30 giugno, presso il Consiglio regionale. “Abbiamo voluto cogliere – spiegain una nota – le richieste avanzate da più parti, in particolare da Anci e Legambiente, di mettere in relazione gli esiti dello ...

