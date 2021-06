Saman, si allargano ad altre località le ricerche del corpo (Di martedì 29 giugno 2021) Saman Abbas, si allargano ad altre località le ricerche del corpo. Oltre alle serre dove lavoravano i familiari, gli inquirenti cercano in un bosco nelle vicinanze Continuano, senza sosta, le ricerche del corpo della povera Saman Abbas, che secondo il racconto del fratello sarebbe stata uccisa dallo zio su indicazione della famiglia, per aver rifiutato il matrimonio combinato. Fino ad oggi le ricerche si sono concentrate nelle serre dove gli Abbas lavoravano, perchè in base all’analisi delle telecamere e al racconto del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 giugno 2021)Abbas, siadledel. Oltre alle serre dove lavoravano i familiari, gli inquirenti cercano in un bosco nelle vicinanze Continuano, senza sosta, ledeldella poveraAbbas, che secondo il racconto del fratello sarebbe stata uccisa dallo zio su indicazione della famiglia, per aver rifiutato il matrimonio combinato. Fino ad oggi lesi sono concentrate nelle serre dove gli Abbas lavoravano, perchè in base all’analisi delle telecamere e al racconto del ...

