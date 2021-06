LIVE Inghilterra-Germania 1-0, Europei 2021 in DIRETTA: Sterling sblocca il risultato, delirio a Wembley! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Gosens dosa male il tocco di testa per servire Havertz e permette a Pickford di uscire e far suo il pallone. 83? Super anticipo di Walker che però poi pesca Sterling in fuorigioco. 81? CLAMOROSA OCCASIONE DIVORATA DA MULLER!!!!! Sterling sbaglia un passaggio e attiva il contropiede tedesco, Havertz lancia Muller che è solo contro Pickford ma calcia incredibilmente a lato! Sospiro di sollievo di Wembley! 78? La punizione di Muller si infrange sulla barriera. 77? Prova subito a reagire la Germania, che si guadagna un calcio di punizione dal ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Gosens dosa male il tocco di testa per servire Havertz e permette a Pickford di uscire e far suo il pallone. 83? Super anticipo di Walker che però poi pescain fuorigioco. 81? CLAMOROSA OCCASIONE DIVORATA DA MULLER!!!!!sbaglia un passaggio e attiva il contropiede tedesco, Havertz lancia Muller che è solo contro Pickford ma calcia incredibilmente a lato! Sospiro di sollievo di78? La punizione di Muller si infrange sulla barriera. 77? Prova subito a reagire la, che si guadagna un calcio di punizione dal ...

