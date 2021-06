La variante Delta è davvero così pericolosa? Gli scienziati: “Numeri inventati (Di martedì 29 giugno 2021) Quanto è realmente pericolosa la variante Delta del Covid, che ha già spinto alcuni esponenti del governo Draghi a parlare di ritorno alle zone rosse in caso di aumento dei contagi? Una domanda alla quale, in realtà, nemmeno la scienza sa rispondere ancora con certezza. E che però ha già scatenato un feroce dibattito tra gli esperti, con le autorità australiane che hanno lanciato l’allarme: “Basta un contatto di pochi secondi per infettarsi, perché la carica virale è maggiore del 60% rispetto alla variante Alpha”. Un dato che non ha convinto, però, una parte del mondo della scienza: “Non so come hanno fatto a tirare ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 giugno 2021) Quanto è realmenteladel Covid, che ha già spinto alcuni esponenti del governo Draghi a parlare di ritorno alle zone rosse in caso di aumento dei contagi? Una domanda alla quale, in realtà, nemmeno la scienza sa rispondere ancora con certezza. E che però ha già scatenato un feroce dibattito tra gli esperti, con le autorità australiane che hanno lanciato l’allarme: “Basta un contatto di pochi secondi per infettarsi, perché la carica virale è maggiore del 60% rispetto allaAlpha”. Un dato che non ha convinto, però, una parte del mondo della scienza: “Non so come hanno fatto a tirare ...

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - LucaNestaOrland : RT @Mr_Ozymandias: Il 40% degli infetti dalla variante Delta in Israele è stata vaccinata con due dosi di Comirnaty, il primo vaccino contr… - liberenotizie : Variante Delta, 11 contagi a Napoli. Adnkronos - ultimora -