In Onda: non è cambiato un Fico (Di martedì 29 giugno 2021) In Onda, La7 Per gli addetti ai lavori era la notizia del giorno. Per i comuni telespettatori – ancorati al Paese reale – chissà. La conferenza stampa con cui Giuseppe Conte ha parlato del proprio ruolo nei Cinquestelle e segnato uno strappo con Beppe Grillo ha tenuto banco ieri sera nella puntata d'esordio di In Onda. Il programma estivo di La7, condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, si è a tal punto appassionato alle beghe pentastellate da convocare come primo ed unico ospite il grillino Roberto Fico. Scelta opinabile. L'idea di ascoltare la versione del Presidente del Senato e grillino della prima ora ha trasformato il ...

