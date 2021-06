Grillo scarica Conte: non è capace, non è nuovo, non ha visione… e non è il principe azzurro (Di martedì 29 giugno 2021) Beppe Grillo rompe con Giuseppe Conte. Sul suo blog il cofondatore del M5S silura, con un post al vetriolo, il progetto rifondativo dell’ex premier. E arriva come una serie di frustate la risposta al discorso di Conte che gli aveva chiesto di non fare il padre-padrone del Movimento. Grillo: Conte non è la persona giusta “Mi sento così – scrive Grillo – come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 giugno 2021) Bepperompe con Giuseppe. Sul suo blog il cofondatore del M5S silura, con un post al vetriolo, il progetto rifondativo dell’ex premier. E arriva come una serie di frustate la risposta al discorso diche gli aveva chiesto di non fare il padre-padrone del Movimento.non è la persona giusta “Mi sento così – scrive– come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello ...

