Giovanni Ciacci | dopo l’addio in tv ci riprova col GF Vip

(Di martedì 29 giugno 2021)ha fatto molto discutere in questi giornil’annuncio in diretta a Ogni Mattina sul suo addio definitivo alla tv. A dirla tutta la sua è stata una vera “bomba” che ha colto di sorpresa anche la conduttrice Adriana Volpe, incredula per le sue parole. L’esperto di stile era stato chiaro, anzi lapidario nell’ultima puntata del talk. “Ultimo appuntamento con le pagelle di”, aveva detto la Volpe, annunciando il consueto spazio a lui dedicato. “Ma proprio ultimo ultimo ultimo – aveva ribadito-. Perché è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta, mi ...

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - laupi88 : Se davvero Mariano e Ciacci stanno insieme l’unica cosa che ho da dire è: GIOVANNÌ IO STO CA PE TE PE TE PE TE ????… - ilCommentatore7 : Mariano Catanzaro giocando con le persone si farà molto male. Prima ci prova con Tommaso Zorzi ma il castello è cro… - rainingcaffeine : @monamjour ti giuro - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP 6, rumor concorrenti: Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci candidati -

Aleggia invece un certo mistero sui nomi di Katia Ricciarelli e. La cantante classica in una intervista non ha escluso nulla per il futuro, mentre l'esperto di moda nonostante il ...Sarebbero invece in trattativa Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e in particolar modo, con l'esperto di moda che ha fatto un provino con la presenza di Alfonso Signorini per varcare ...Antonio Zequila pronto al suo ritorno in Tv: parla Alberto Dandolo Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui riporta interessanti ...Mancano pochi mesi all'inizio della sesta edizione del GF Vip e spuntano i nomi di chi non varcherà la porta rossa: l'indiscrezione ...