Giaccherini: “Mi rivedo in Barella, ma lui è più fisico. Belgio più forte rispetto al 2016” (Di martedì 29 giugno 2021) Venerdì ci sarà Italia-Belgio che vale la semifinale di Euro 2020. Una sfida già andata in scena nel 2016, quando a decidere per gli azzurri furono Giaccherini e Pellè. Proprio Giaccherini ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Come si batte il Belgio? Concentrazione, raddoppi, cura dei dettagli, marcature. Sono preoccupati anche loro. L’Italia è forte, difende bene, In avanti c’è Chiesa che è un talento. In mezzo ce la giochiamo con tutti. Il fenomeno è Lukaku. Nel 2016 non era quello di oggi, ma si può dire di tutto il Belgio. Chi è il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Venerdì ci sarà Italia-che vale la semifinale di Euro 2020. Una sfida già andata in scena nel, quando a decidere per gli azzurri furonoe Pellè. Proprioha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Come si batte il? Concentrazione, raddoppi, cura dei dettagli, marcature. Sono preoccupati anche loro. L’Italia è, difende bene, In avanti c’è Chiesa che è un talento. In mezzo ce la giochiamo con tutti. Il fenomeno è Lukaku. Nelnon era quello di oggi, ma si può dire di tutto il. Chi è il ...

