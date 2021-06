Dopo lunghi test nuova Opel Astra è in dirittura d’arrivo (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue secondo la tabella di marcia lo sviluppo della nuovissima Opel Astra e ormai mancano solo poche settimane all’anteprima dell’undicesima serie di questa compatta di grandissimo successo. Inizialmente creata, come tutte le automobili moderne, con il supporto del computer-aided design, dallo scorso inverno la nuova vettura è nella fase finale di test, messa a punto e validazione in condizioni reali. L’Opel Astra sta per affrontare il rettilineo conclusivo di quella che è stata una vera e propria maratona. Gli ingegneri Opel hanno portato prototipi e veicoli di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue secondo la tabella di marcia lo sviluppo della nuovissimae ormai mancano solo poche settimane all’anteprima dell’undicesima serie di questa compatta di grandissimo successo. Inizialmente creata, come tutte le automobili moderne, con il supporto del computer-aided design, dallo scorso inverno lavettura è nella fase finale di, messa a punto e validazione in condizioni reali. L’sta per affrontare il rettilineo conclusivo di quella che è stata una vera e propria maratona. Gli ingegnerihanno portato prototipi e veicoli di ...

