Cashback di Stato addio di già | sospeso il meccanismo dei rimborsi

Il Cashback di Stato, salutato come uno strumento di lotta all'evasione fiscale, ma anche piccolo strumento di risparmio per le famiglie e la loro spesa quotidiana, salvo poi essere usato dai soliti furbetti per ottenere il maxi-premio da 1.500 euro sul proprio conto, sarà sospeso e forse cancellato: si arriverà dunque alla data ultima del 30 giugno 2021, quando chi ha effettuato almeno 50 transazioni, si vedrà accreditato il rimborso di 150 euro e i primi 100.000 nella classifica del Cashback (visualizzabile sull'app IO) riceveranno i 1.500 euro di rimborso (sempre accreditati direttamente sul conto corrente). Dopodiché ...

