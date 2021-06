Calciomercato Inter, il rinnovo fa discutere | “Incompetenza e senza logica!” (Di martedì 29 giugno 2021) Il rinnovo di Aleksandar Kolarov fa molto discutere nell’ambiente Inter: i tifosi non gradiscono e criticano il club L’Inter ieri ha reso ufficiali i rinnovi di Andrea Ranocchia e Danilo… L'articolo Calciomercato Inter, il rinnovo fa discutere “Incompetenza e senza logica!” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 29 giugno 2021) Ildi Aleksandar Kolarov fa moltonell’ambiente: i tifosi non gradiscono e criticano il club L’ieri ha reso ufficiali i rinnovi di Andrea Ranocchia e Danilo… L'articolo, ilfa” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter, #Ranocchia e #DAmbrosio ancora insieme - calciomercatoit : ??#Inter - tutto fatto per il rinnovo di #Kolarov ??#CMITmercato - ipelinelluovo : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: #Inter, proposto il rinnovo a tutto il management. Nessun problema per #Marotta e #Ausilio che hanno accett… -